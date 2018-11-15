В Кисловодске водитель из Карачаево-Черкесии сбил восьмилетнего мальчика
В Ставропольском крае 14 ноября 29-летний водитель сбил ребенка
Авария произошла в 19:20 на пересечении улиц Губина и Карла Либкнехта. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21150 на высокой скорости сбил восьмилетнего мальчика.
Установлено, что ребенок переходил проезжую часть дороги не на пешеходном переходе. В результате ДТП он получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение горбольницы Кисловодска.
За рулем машины находился 29-летний житель Карачаево-Черкесской Республики, которого за последние два года более 10 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Во время аварии водитель был трезв, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, 13 ноября в Таганроге машина сбила 15-летнюю девушку, ее госпитализировали с травмами.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.