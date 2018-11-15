В Кисловодске водитель из Карачаево-Черкесии сбил восьмилетнего мальчика

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 14 ноября 29-летний водитель сбил ребенка

Авария произошла в 19:20 на пересечении улиц Губина и Карла Либкнехта. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21150 на высокой скорости сбил восьмилетнего мальчика. 

Установлено, что ребенок переходил проезжую часть дороги не на пешеходном переходе. В результате ДТП он получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение горбольницы Кисловодска. 

За рулем машины находился 29-летний житель Карачаево-Черкесской Республики, которого за последние два года более 10 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Во время аварии водитель был трезв, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Как писали Юга.ру, 13 ноября в Таганроге машина сбила 15-летнюю девушку, ее госпитализировали с травмами. 

Дети ДТП Кисловодск
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