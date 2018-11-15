В Кисловодске водитель из Карачаево-Черкесии сбил восьмилетнего мальчика

В Ставропольском крае 14 ноября 29-летний водитель сбил ребенка

Авария произошла в 19:20 на пересечении улиц Губина и Карла Либкнехта. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21150 на высокой скорости сбил восьмилетнего мальчика.

Установлено, что ребенок переходил проезжую часть дороги не на пешеходном переходе. В результате ДТП он получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение горбольницы Кисловодска.

За рулем машины находился 29-летний житель Карачаево-Черкесской Республики, которого за последние два года более 10 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Во время аварии водитель был трезв, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.