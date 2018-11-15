Жительница Геленджика получила 14 лет за продажу замаскированных под ракушки наркотиков
Суд вынес приговор 38-летней жительнице Геленджика, которая продавала наркотики через интернет
По данным следствия, женщина, которая сама употребляла наркотики, через интернет закупила крупную партию синтетических веществ. Она фасовала их и прятала на территории Геленджика, маскируя под ракушки и камни. После сообщала покупателям о закладке.
Ее задержали при попытке сбыта наркотиков на автовокзале. При досмотре у женщины и в ее автомобиле обнаружили более 40 свертков и пакетов с «синтетикой» и предметы для фасовки и маскировки закладок. По данным правоохранительных органов, в день она осуществляла от 40 до 60 продаж.
Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием интернета). Суд назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Статьи ПартнерскийКак сдать ЕГЭ по английскому на 100 баллов?
Карточки о том, как работает образовательный проект Smart University
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.