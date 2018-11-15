Сотрудники «Газпром добыча Краснодар» выпустили в лиманы Кубани более ста тысяч мальков сазана

15 ноября в лиман Долгий Славянского района Краснодарского края выпустили более 117 тыс. мальков сазана

Экологическую акцию провели работники ООО «Газпром добыча Краснодар» совместно с ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» и администрацией государственного природного заказника «Приазовский». Цель мероприятия — восполнение рыбных запасов плавневой зоны Кубани.

Посадочный материал водных биоресурсов вырастили по заказу компании на Динском рыбоводном заводе. Средний вес сеголетки составил 15 граммов.

Такие экоакции стали для компании традиционными. В октябре предприятие выпустило в Бейсугский лиман более 54 тыс. мальков белого амура, а в 2017 году силами «Газпром добыча Краснодар» в лиман Долгий выпустили свыше 100 тыс. мальков сазана.

«Наша компания всегда уделяет пристальное внимание состоянию природы в регионах своей деятельности. Мы строго придерживаемся принципов Экологической политики ПАО "Газпром" и ООО "Газпром добыча Краснодар". Акция по выпуску мальков — часть комплекса мер, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора компании Александр Нечаев.