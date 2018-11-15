Три литера долгостроя в районе улицы Черкасской в Краснодаре пообещали сдать до конца года
В Краснодаре до конца года планируют ввести в эксплуатацию три литера жилого комплекса, который строили с 2013 года
Об этом сообщили 15 ноября на заседании комиссии по защите прав дольщиков. Участники обсудили вопрос строительства литеров жилого комплекса фирмы «Таурас-96». В отношении застройщика сейчас идут судебные разбирательства. Для завершения жилого комплекса нашли нового инвестора.
Планируется, что долгострой завершат в течение двух лет. Однако три литера в районе улице Черкасской намерены ввести в эксплуатацию в конце года. В этих домах к концу подходят монтажные работы. Специалисты готовят документы на сдачу, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре будут судить директора строительной компании «Таурас-96» за хищение 1 млрд рублей у 583 человек.
Компания с июня 2013 года по октябрь 2017 года продавала гражданам квартиры в семи строящихся домах в жилом комплексе на пересечении улиц Семигорской и Понтийской. Также директор фирмы «Таурас-96» заключала договоры долевого строительства в многоэтажке на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской. Полученными деньгами руководитель компании распоряжалась по своему усмотрению.
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