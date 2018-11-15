В Краснодаре 17 аптек незаконно продавали «Лирику»
В Краснодаре 17 аптек незаконно продавали сильнодействующие препараты
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили информацию о том, что в одной из аптечных сетей города без рецепта продают сильнодействующие лекарственные препараты — «Лирику».
Во время проверки данные подтвердились. В отношении владельцев аптечной сети, состоящей из 17 магазинов, составили административные протоколы по ч. 4 ст. 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).
Деятельность аптек суд приостановил на 90 суток, у владельцев отозвали лицензию на фармацевтическую деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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