В Краснодаре 17 аптек незаконно продавали «Лирику»

В Краснодаре 17 аптек незаконно продавали сильнодействующие препараты

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили информацию о том, что в одной из аптечных сетей города без рецепта продают сильнодействующие лекарственные препараты — «Лирику».

Во время проверки данные подтвердились. В отношении владельцев аптечной сети, состоящей из 17 магазинов, составили административные протоколы по ч. 4 ст. 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

Деятельность аптек суд приостановил на 90 суток, у владельцев отозвали лицензию на фармацевтическую деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.