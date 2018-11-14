В Таганроге машина сбила 15-летнюю девушку
Ростовская область Наталья Евсикова
В Таганроге 13 ноября произошло ДТП, в котором пострадал один человек
На улице Лизы Чайкиной в 12:20 автомобиль Range Rover сбил несовершеннолетнюю. ДТП произошло на нерегулируемом переходе.
В результате происшествия 15-летнюю девушку с травмами доставили в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
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