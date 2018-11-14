Боксер Федор Чудинов проведет следующий поединок в Краснодаре

Краснодарский край

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Чемпион WBA International во втором среднем весе Федор Чудинов прокомментировал свой предстоящий поединок

Бой состоится 14 декабря в Краснодаре в рамках боксерского турнира «Шаг вперед», сообщает пресс-служба Федерации бокса России. 

Чудинов рассказал, что ничего не знает о своем будущем сопернике, но готов драться с любым. Он отметил, что уже начал тренировки в Центре прогресса бокса в Москве.

«Решил, что останусь здесь, а за пару недель до боя поеду в Краснодар. Сейчас нет смысла ехать за границу, проходить акклиматизацию там, а потом снова здесь… Если бои будут за границей, буду туда ездить. Так как последний бой получился со сложной акклиматизацией, — повторять не хотелось бы», — сообщил спортсмен.

В пресс-службе также добавили, что в турнире «Шаг вперед» в главном бою встретятся боксеры Айк Шахназарян и Федор Папазов.

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Напомним, Федор Чудинов — российский боксер, выступающий во второй средней весовой категории, мастер спорта международного класса. Брат боксера Дмитрия Чудинова. Федор неоднократно завоевывал чемпионские титулы, в том числе становился чемпионом World Boxing Association (WBA) — Всемирной боксерской ассоциации. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проведет следующий поединок боксер из Владикавказа Мурат Гассиев. Бой пройдет весной, имя соперника Гассиева неизвестно. 

Бокс Краснодар
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