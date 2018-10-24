Гассиев проведет следующий бой в Краснодаре

Северная Осетия

Распечатать

Боксер из Владикавказа Мурат Гассиев проведет свой следующий бой весной в Краснодаре

Бой состоится весной, имя будущего соперника Гассиева пока неизвестно, рассказал изданию «Чемпионат» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, Мурат Гассиев в 2016 году завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив Дениса Лебедева. 

Последний бой спортсмена из Северной Осетии состоялся в июле 2018 года. Гассиев проиграл украинскому боксеру Александру Усику в финале Всемирной боксерской Суперсерии. Это поражение стало первым в спортивной карьере Гассиева — до этого он одержал 26 побед. 

Бокс Мурат Гассиев
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за потопа в Туапсинском районе закрыто движение поездов
На Дону за избиение человека до смерти осудили двух бывших военнослужащих
Гассиев проведет следующий бой в Краснодаре
В краснодарском ЗСК обсудили дополнительное выделение денег на охрану и восстановление лесов
Жителя Ростовской области подозревают в сексуальном насилии над 13-летней дочерью
Из-за подтоплений в Туапсинском районе эвакуировали два села

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале