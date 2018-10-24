Гассиев проведет следующий бой в Краснодаре

Боксер из Владикавказа Мурат Гассиев проведет свой следующий бой весной в Краснодаре

Как писали Юга.ру, Мурат Гассиев в 2016 году завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив Дениса Лебедева.

Последний бой спортсмена из Северной Осетии состоялся в июле 2018 года. Гассиев проиграл украинскому боксеру Александру Усику в финале Всемирной боксерской Суперсерии. Это поражение стало первым в спортивной карьере Гассиева — до этого он одержал 26 побед.