Кубанские врачи вылечили парня со сложным переломом таза

Краснодарский край

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В Краснодаре врачи по кусочкам собрали таз парня, попавшего в ДТП

После аварии 28-летнего молодого человека доставили в больницу Славянска, где врачи зафиксировали черепно-мозговую травму головы, оскольчатый перелом таза (из-за высокой кинетической энергии в процессе столкновения кости «размозжило в кашу»), открытый перелом правой руки. После стабилизации состояния парня вертолетом транспортировали в Краснодар в НИИ-ККБ №1.

Бригада из четырех человек более четырех часов собирала таз пациента по кусочкам, так как перелом был оскольчатым. После операции мужчину заново научили ходить, спустя год он даже не хромает, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

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