«Армавир» уступил ФК «Чертаново»

Футбольному «Армавиру» не удалось 10 ноября обыграть «Чертаново»

Встреча прошла на армавирском стадионе «Юность» в рамках 21-го тура Футбольной национальной лиги. Матч начался в 15:00 и завершился со счетом 1:3.

Счет на 20-й минуте открыл нападающий команды гостей Антон Зиньковский. На 68-й он же оформил дубль, реализовав пенальти. На 77-ой минуте полузащитник «Армавира» Никита Безлихотнов отправил первый мяч в ворота гостей. Через несколько минут ответный гол забил защитник «Чертаново» Роман Ежов.

Следующую игру «Армавир» проведет 14 ноября, встретившись с «Тамбовом» на гостевом матче в рамках 22-го тура ФНЛ.