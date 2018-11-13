Чешский премьер может лишиться должности после скандала с якобы спрятанным в Крыму сыном

Генпрокуратура Чехии проверяет информацию о похищении младшего сына премьер-министра страны Андрея Бабиша. Он заявил о причастности отца к произошедшему

Премьера подозревают в причастности к присвоению дотаций фирме «Гнездо аиста» в размере около €2 млн. По данным следствия, эта фирма входила в состав корпорации Бабиша Agrofert, но была целенаправленно выведена из нее для получения субсидии как малая или средняя компания. После получения денег, фирма вернулась в состав корпорации.

Сын Бабиша является одним из главных свидетелей, так как во время получения дотаций был одним из владельцев компании. Но полиция не может его найти уже два года.

12 ноября чешское издание Seznam опубликовало расследование, в котором Бабиш-младший заявил журналистам, что партнеры отца насильно увезли его на территорию Крыма, чтобы скрыть от следствия. Сейчас мужчина вместе с матерью живет в Швейцарии.

По его словам, похищение организовали супруги Протопоповы, которые работают на его отца. Дита Протопопова — советник чешского министра здравоохранения и психиатр, которая лечила сына премьера. Ее муж — россиянин Петр Протопопов. Как рассказал Бабиш-младший, именно Протопопов увез его сначала в Москву, а затем в Крым, поскольку премьер-министр хотел, чтобы его сын «исчез».

В свою очередь Андрей Бабиш — старший заявил, что его сын страдает серьезным психическим расстройством.

«Моего сына никто не похищал, из Чехии он уехал добровольно. Полиция проводила проверку по данному делу и пришла к заключению, что похищения не было», — говорится в заявлении Бабиша, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Генеральный прокурор Чехии после публикации интервью заявил о проведении проверки «по вновь открывшимся фактам».

«Генеральная прокуратура дала поручение Городской прокуратуре в Праге проверить подозрение в похищении Андрея Бабиша — младшего, о чем он сам сообщил в интервью репортерам», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Оппозиция Чехии после выхода интервью потребовала отставки премьера. Соответствующее заявление распространили шесть партий чешской парламентской оппозиции. Кроме того, оппозиционеры намерены инициировать в парламенте голосование о вотуме недоверия правительству, передает РИА «Крым».