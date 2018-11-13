Адыгейские новаторы первыми зарегистрировали изобретение на новой национальной рационализаторской площадке

Адыгея, Вся Россия

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Новаторы из Адыгеи получат первое свидетельство от Национальной информационной системы «Бюро рационализации и изобретательства»

Площадка НИС БРИЗ была организована в октябре 2018 года. Во времена СССР такие бюро были на каждом крупном предприятии. Возродить систему предложило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Первым зарегистрированным предложением в системе стало «Приспособление для развальцовки стальных гофрированных трубок с использованием кривошипного механического пресса», изобретенное компанией «Ардерия» из Адыгеи. Разработчики Николай Подунов и Алексей Торопов отметили, что до внедрения этого рацпредложения развальцовка краев тонкостенных гофрированных трубок, предназначенных для внутренней обвязки гидравлических соединений настенных котлов, производилась на предприятии вручную.

«Спроектирована и изготовлена штамповая оснастка для развальцовки гофрированных металлических труб. Разработанное приспособление позволяет осуществить переход от ручного труда к работе на прессовом оборудовании с использованием настольного кривошипного механического пресса. При этом скорость развальцовки увеличилась в два раза: с 12 секунд на операцию при ручном режиме, до 5 секунд на операцию при использовании разработанного приспособления», — отметили изобретатели.

По их подсчетам, годовой эффект на производстве котлов компании от этого рацпредложения составляет 65 тыс. рублей.

В ближайшее время новаторы получат свидетельство от НИС БРИЗ под номером 0001 и нагрудный знак «Российский рационализатор», рассказал председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

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