На Ставрополье предприниматели продали 17 млн бутылок контрафактной минералки

В Ставропольском крае задержали предпринимателей, которые продали 17 млн бутылок контрафактной минералки

По данным следствия, один из учредителей ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А» организовал группу по производству и продаже минеральной воды, в которую вошли директор и другие сотрудники предприятия. Для производства использовали минеральную воду, добываемую не на территории Ессентукского месторождения. При этом на товаре было написано «Ессентуки 17», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

С января 2016 года по июнь 2018 года предприниматели продали в магазины более 17 млн бутылок контрафактной минералки. Ущерб превысил 400 млн рублей.

Против участников организованной группы лиц возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров) по материалам, поступившим из ГУ МВД России по СКФО. Расследование поручили отделу по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ставропольскому краю.