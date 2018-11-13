На Ставрополье предприниматели продали 17 млн бутылок контрафактной минералки

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае задержали предпринимателей, которые продали 17 млн бутылок контрафактной минералки

По данным следствия, один из учредителей ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А» организовал группу по производству и продаже минеральной воды, в которую вошли директор и другие сотрудники предприятия. Для производства использовали минеральную воду, добываемую не на территории Ессентукского месторождения. При этом на товаре было написано «Ессентуки 17», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

С января 2016 года по июнь 2018 года предприниматели продали в магазины более 17 млн бутылок контрафактной минералки. Ущерб превысил 400 млн рублей.

Против участников организованной группы лиц возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров) по материалам, поступившим из ГУ МВД России по СКФО. Расследование поручили отделу по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ставропольскому краю.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Женщина и двое ее внуков погибли при пожаре в жилом доме на Кубани. Еще одну внучку ищут
Спецтехника для расчистки снега выйдет на улицы Краснодара ночью
Адыгейские новаторы первыми зарегистрировали изобретение на новой национальной рационализаторской площадке
На окраине Ростова нашли снаряд времен войны
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега
Жителя Крыма осудили на четыре года за изготовление взрывчатки для поджога леса

Лента новостей

Статьи

На Кубани на девочку в цирке напала львица. Что не так с цирками шапито в России?

Статьи

И перекрыли «Енисей»… «Краснодар» уходит на перерыв вторым

Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Енисей»

Статьи

В честь кого назовут краснодарский аэропорт и зачем это нужно?

Юга.ру собрали факты и комментарии по поводу переименования аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале