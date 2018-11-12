На бобслейной трассе в Сочи пострадал школьник

Краснодарский край

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13-летний бобслеист из Прикамья получил тяжелую травму на бобслейной трассе в Сочи

Инцидент произошел во время тренировочного заезда, когда члены сборной Пермского края готовились к Молодежному Кубку России. В минспорта Пермского края сообщили, что во время одного из заездов юный спортсмен допустил ошибку, и его сани опрокинулись.

Подросток получил тяжелую травму, сейчас он находится в одной из сочинских больниц.

Для расследования происшествия создана специальная комиссия, передает «Макс Портал»

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