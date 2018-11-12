В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Ростовская область

Распечатать

В Батайске Ростовской области 12 ноября произошел пожар, в котором погибли несколько человек

Сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме в переулке Юбилейном поступило сотрудникам МЧС в 00:44. Пожарные выехали на место и ликвидировали огонь в 2:14. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

В результате происшествия погибли два человека. Их личности устанавливают. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при использовании отопительного прибора кустарного производства, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жителей Крыма предупредили о похолодании
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за смерчей
На Ставрополье мужчину зажало в автомобиле после столкновения с деревом
В Карачаево-Черкесии суд признал незаконным розыск полицейского, подозреваемого в пытках
В Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил пожилого человека
В Крыму в четырех селах восстановили электроснабжение

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале