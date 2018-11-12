В станице Тбилисской реконструируют парк

В станице Тбилисской ведут работы по реконструкции парка имени сотника Андрея Гречишкина

Парк находится на улице Октябрьской. Его площадь составляет 1 га. В парке сейчас меняют плитку. Планируется, что там сделают газон, высадят деревья и кустарники. Вдоль дорожек и по периметру площадок установят лавочки, урны и фонари.

В парке уже сделали арку в форме красного сердца. В зоне отдыха установили чашу для декоративного цветочного фонтана. В парк уже завезли оборудование для детской площадки, сообщили 12 ноября в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Работы проводят по федеральной программе «Комфортная городская среда». Парк для благоустройства выбрали во время рейтингового голосования, которое провели среди местных жителей.

Как сообщали Юга.ру, парк в Тбилисской назван в честь сотника Андрея Гречишкина. Казак героически погиб в 1829 году. Каждый год в конце сентября проводят Гречишкинские поминовения. В 2014 году в парке станицы установили памятник Гречишкину.