В Крыму насмерть разбился пожилой матрос, упавший с пирса

В Крыму полицейские проводят проверку по факту смерти человека в порту

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции от дежурного керченского рыбного порта. Он рассказал, что 68-летний вахтенный матрос, спускаясь с пирса на пришвартованный буксир «Тольятти», потерял равновесие и упал на палубу судна.

Бригада скорой помощи не смогла помочь мужчине. Он скончался от сильной травмы головы. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, рассказали 12 ноября в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.