Tele2 расширила сети 4G на Кубани

В Краснодарском крае более 80% абонентов Tele2 теперь могут пользоваться сетью 4G

По данным пресс-службы компании Tele2, за год поддержка 3G и 4G увеличилась на 15% и 13% соответственно. На Кубани активно строят объекты связи: теперь сеть 3G доступна 92,5% населения края, 4G — 81,7%.

Также в регионе растет число пользователей (на 15% по сравнению с прошлым годом) и сетевой трафик из-за расширения зоны действия высокоскоростного интернета. При этом увеличивается популярность передачи данных в сети 4G: количество пользователей выросло на 78%.

Трафик в сети 4G у Tele2 также растет: количество потребляемых данных увеличилось почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. При этом трафик во всех сетях вырос на 81%, а трафик на одного абонента — в полтора раза, уточнили в пресс-службе оператора.

Кроме того, на жителей Кубани приходится около 40% от общего трафика макрорегиона «Юг». Общее число интернет-пользователей в регионе выросло на 22%, в сети 4G — на 88%. Трафик увеличился на 85%, в сети 4G — также почти в четыре раза.

«Гаджеты с поддержкой LTE становятся более доступными, и мы видим увеличение числа пользователей в сети четвертого поколения и органический рост трафика, так как абонент потребляет все больше контента. Со своей стороны, мы проводим модернизацию инфраструктуры для того, чтобы они могли комфортно пользоваться услугами даже в моменты пиковых нагрузок Анализ профилей потребления позволяет нам развивать сеть 4G активными темпами там, где эта услуга наиболее востребована», — рассказал технический директор краснодарского филиала Tele2 Вадим Гончаров.