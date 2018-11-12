На Дону за жестокое избиение сотрудника парковки осудили экс-адвоката и предпринимателя

Ростовская область

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Миллеровский суд Ростовской области вынес приговор двум мужчинам, которых обвиняли в жестоком избиении человека

Установлено, что в октябре 2016 года экс-адвокат и бизнесмен находились на автостоянке «Казачья усадьба». Там у них произошел конфликт с сотрудником парковки, в результате которого они избили мужчину. Он получил тяжелые травмы. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Приговором суда один из обвиняемых получил три года и три месяца лишения свободы, второй — три года. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщила 12 ноября пресс-служба Миллеровского суда Ростовской области.

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