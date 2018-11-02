В Дагестане при взрыве газа в теплице пострадали двое детей и один взрослый

В Карабудахкентском районе Дагестана 2 ноября в тепличном хозяйстве взорвался газ

ЧП произошло в селе Уллубийаул в 8:30. Газ взорвался без последующего горения. К ликвидации происшествия привлекали три человека и одну машину, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В результате пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил «Интерфакс-Юг». Пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.