В Дагестане при взрыве газа в теплице пострадали двое детей и один взрослый

Дагестан

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В Карабудахкентском районе Дагестана 2 ноября в тепличном хозяйстве взорвался газ

ЧП произошло в селе Уллубийаул в 8:30. Газ взорвался без последующего горения. К ликвидации происшествия привлекали три человека и одну машину, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В результате пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил «Интерфакс-Юг». Пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Как писали Юга.ру, в Махачкале 6 октября на огороженной территории «Горгаза» произошел взрыв.

Взрыв Газ МЧС
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В Дагестане при взрыве газа в теплице пострадали двое детей и один взрослый
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