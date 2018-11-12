Четыре села в Крыму остались без электричества

Крым

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Четыре села в трех районах Крыма утром 12 ноября остались без электроснабжения

Электричества лишились жители сел Федоровка Раздольненского района, Совхозного Красноперекопского района, а также Приветного и Зеленогорья в Алуште. По данным на 8:00, аварии еще не были устранены.

Энергетики ведут поиск повреждений, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

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