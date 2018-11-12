Четыре села в Крыму остались без электричества
Крым Наталья Евсикова
Четыре села в трех районах Крыма утром 12 ноября остались без электроснабжения
Электричества лишились жители сел Федоровка Раздольненского района, Совхозного Красноперекопского района, а также Приветного и Зеленогорья в Алуште. По данным на 8:00, аварии еще не были устранены.
Энергетики ведут поиск повреждений, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.