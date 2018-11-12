На Кубани врачи прооперировали пациента с редким осложнением панкреатита

Врачи из Сочи прооперировали мужчину, который из-за болезни потерял более 30 кг веса

В Краевую клиническую больницу № 4 Сочи обратился 47-летний местный житель. Пациент рассказал медикам, что он страдает от болей уже давно и за последнее время похудел на 30 кг.

Во время обследования выяснилось, что у мужчины скопилась жидкость в плевральной полости (пространстве, которое окружает легкие). Ее удалось откачать дренированием, то есть с использованием каучуковых или стеклянных трубок.

Хирурги прооперировали пациента. В результате вмешательства врачи смогли полностью откачать жидкость. Теперь у мужчины восстанавливается объем и полноценность питания, он чувствует себя лучше, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.