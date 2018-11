Рэпер Баста написал сказку для детей

View this post on Instagram

23 ноября первый тираж книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появится в Доме Книги в Питере! Баста написал эту сказку для своих дочек и теперь она выходит большим тиражом в издательстве Эксмо. 23 ноября в Доме Книги на Невском проспекте пройдёт автограф-сессия, на которую мы вас приглашаем! Снимите небольшое видео или фото со своей семьей и небольшим рассказом о ней, выложите его в Инстаграм с хэштегом #БастаМояСемья и мы рандомным путём выберем участников встречи! Итоги 19 ноября! До встречи в Питере!