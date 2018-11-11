Рэпер Баста написал сказку для детей

Ростовский рэпер Баста 23 ноября выпустит первый тираж своей книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх»

Информация появилась на странице музыканта в инстаграме. Он рассказал, что написал детскую сказку «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» для своих дочек. Теперь книга выходит большим тиражом в издательстве Эксмо.

«23 ноября в Доме Книги на Невском проспекте пройдет автограф-сессия, на которую мы вас приглашаем! Снимите небольшое видео или фото со своей семьей и небольшим рассказом о ней, выложите его в инстаграм с хэштегом #БастаМояСемья и мы рандомным путем выберем участников встречи!», — написал Баста.

Как сообщали Юга.ру, в конце августа рэпер Баста сочинил и исполнил песню на «вымышленном аргентинском» языке