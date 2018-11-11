Рэпер Баста написал сказку для детей
Ростовский рэпер Баста 23 ноября выпустит первый тираж своей книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх»
Информация появилась на странице музыканта в инстаграме. Он рассказал, что написал детскую сказку «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» для своих дочек. Теперь книга выходит большим тиражом в издательстве Эксмо.
«23 ноября в Доме Книги на Невском проспекте пройдет автограф-сессия, на которую мы вас приглашаем! Снимите небольшое видео или фото со своей семьей и небольшим рассказом о ней, выложите его в инстаграм с хэштегом #БастаМояСемья и мы рандомным путем выберем участников встречи!», — написал Баста.
Как сообщали Юга.ру, в конце августа рэпер Баста сочинил и исполнил песню на «вымышленном аргентинском» языке
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23 ноября первый тираж книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появится в Доме Книги в Питере! Баста написал эту сказку для своих дочек и теперь она выходит большим тиражом в издательстве Эксмо. 23 ноября в Доме Книги на Невском проспекте пройдёт автограф-сессия, на которую мы вас приглашаем! Снимите небольшое видео или фото со своей семьей и небольшим рассказом о ней, выложите его в Инстаграм с хэштегом #БастаМояСемья и мы рандомным путём выберем участников встречи! Итоги 19 ноября! До встречи в Питере!
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