В Краснодаре четверо мужчин представились полицейскими и украли человека

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту вымогательства денег у местного жителя

В полицию поступило сообщение, что неизвестные люди насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли. Женщина, видевшая это, успела снять происходящее на камеру телефона и запомнить номера машины. Полицейские нашли этот автомобиль — в салоне было четверо мужчин, они пытались скрыться, но их задержали. В салоне нашли травматический пистолет, патроны к нему, деньги и поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур. Четверо жителей Краснодара в возрасте от 22 до 27 лет были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Установлено, что фигуранты, применив насилие, посадили 33-летнего жителя Краснодара в машину. Представившись сотрудниками полиции, они сообщили об имеющейся у них информации о его причастности к незаконному обороту наркотических средств и потребовали крупную денежную сумму за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал мужчинам деньги, после чего был отпущен», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Задержанные находятся под стражей.