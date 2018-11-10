«Сочи» в домашнем матче обыграл ФК «Зенит-2»

Футбольный клуб «Сочи» 10 ноября обыграл «Зенит-2»

Игра в рамках 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги прошла на сочинском стадионе «Фишт». Победу одержали хозяева со счетом 2:0.

Первый мяч в ворота соперников отправил нападающий «Сочи» Максим Барсов, затем на 87-й форвард Никита Саламатов со штрафного забил второй гол «Зениту-2».