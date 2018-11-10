«Сочи» в домашнем матче обыграл ФК «Зенит-2»
Футбольный клуб «Сочи» 10 ноября обыграл «Зенит-2»
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Игра в рамках 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги прошла на сочинском стадионе «Фишт». Победу одержали хозяева со счетом 2:0.
Первый мяч в ворота соперников отправил нападающий «Сочи» Максим Барсов, затем на 87-й форвард Никита Саламатов со штрафного забил второй гол «Зениту-2».
Все, матч окончен. #СочиЗенит2 pic.twitter.com/1otiPq71St— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) November 10, 2018
Как писали Юга.ру, 4 ноября «Сочи» проиграл воронежскому «Факелу» в рамках 20-го тура ФНЛ.
Следующую игру футбольный «Сочи» проведет 14 ноября с волгоградским клубом «Ротор».
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