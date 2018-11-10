«Сочи» в домашнем матче обыграл ФК «Зенит-2»

Краснодарский край

Распечатать

Футбольный клуб «Сочи» 10 ноября обыграл «Зенит-2»

Читайте также:

Игра в рамках 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги прошла на сочинском стадионе «Фишт». Победу одержали хозяева со счетом 2:0.

Первый мяч в ворота соперников отправил нападающий «Сочи» Максим Барсов, затем на 87-й форвард Никита Саламатов со штрафного забил второй гол «Зениту-2».

Как писали Юга.ру, 4 ноября «Сочи» проиграл воронежскому «Факелу» в рамках 20-го тура ФНЛ.  

Следующую игру футбольный «Сочи» проведет 14 ноября с волгоградским клубом «Ротор».

Сочи Стадион «Фишт» ФК «Сочи» ФНЛ Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СК начал проверку действий врача, отказавшей пациентке в рецепте на инсулин
«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов»
«Сочи» в домашнем матче обыграл ФК «Зенит-2»
Российские регбисты уверенно обыграли в Краснодаре команду Намибии
«Армавир» уступил ФК «Чертаново»
На Ставрополье в ДТП погиб заслуженный врач России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале