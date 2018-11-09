Бастрыкин поручил возбудить дело по поводу обнаружения в августе повешенной пары в Сочи

Гибель супругов, которых нашли повешенными в Хостинском районе Сочи, расследуют как убийство

Как сообщали Юга.ру, 25-летнего молодого человека и его 24-летнюю жену обнаружили в полуразрушенном здании в августе. Рядом были их личные вещи и предсмертная записка с обращением к родителям и заявлением, что они не хотят «жить в этой тяжелой жизни».

При этом в соцсетях незадолго до трагедии появилось видео, на котором пара выглядит счастливой.

Уголовное дело поручил возбудить глава СК РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Симферополе 9 ноября.

«Согласно заключению эксперта, смерть супругов наступила в период с 12 по 18 августа. Тела с признаками повешения обнаружили 19 августа. С целью выяснения истины, а также всестороннего и объективного установления обстоятельств смерти граждан возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (Убийство двух или более лиц)», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что следователи подробно изучат и проанализируют взаимоотношения погибших, их образ жизни и круг общения, а также возможные конфликты.

Расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел.