В Шахтах возбудили дело после смерти студента на парах после отжиманий

Ростовская область

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Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти студента в одном из вузов города Шахты

Как сообщали Юга.ру, 18-летний студент умер во время занятий — он упал и перестал подавать признаки жизни.

По словам одногруппников парня, он опоздал на занятия и в качестве наказания преподаватель заставил его отжиматься. После физических нагрузок молодому человеку стало плохо, передает DonDay. По информации издания, до сих пор неизвестно, что стало причиной гибели. Результаты исследований, полученных судмедэкспертами, направили в Москву для более детальной проверки. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

«Устанавливаются все обстоятельства наступления смерти студента, а также обстоятельства, предшествующие его смерти», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

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