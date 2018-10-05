На Дону студент умер во время занятий

В Шахтах Ростовской области 4 октября скончался 18‑летний студент

Несчастный случай произошел в одном из учебных заведений города. Во время занятий молодой человек упал и перестал подавать признаки жизни. Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь. Однако до приезда медиков парень умер.

Следователи начали проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас опрашивают очевидцев происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.