На Дону студент умер во время занятий

Ростовская область

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В Шахтах Ростовской области 4 октября скончался 18‑летний студент

Несчастный случай произошел в одном из учебных заведений города. Во время занятий молодой человек упал и перестал подавать признаки жизни. Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь. Однако до приезда медиков парень умер.

Следователи начали проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас опрашивают очевидцев происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следственный комитет смерть Студенты
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