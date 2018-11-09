В центре Краснодара легковушка столкнулась с патрульной машиной Росгвардии
В Краснодаре 9 ноября произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Росгвардии
По предварительным данным, авария произошла в 11:35. Автомобиль Audi двигался по улице Северной в сторону Рашпилевской и столкнулся с патрульной машиной Росгвардии, которая следовала по Красной в сторону Головатого.
«В результате столкновения никто не пострадал», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Пресс-секретарь ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Татьяна Скрипко пояснила, что по факту ДТП с участием патрульной машины Росгвардии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившего.
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