В центре Краснодара легковушка столкнулась с патрульной машиной Росгвардии

В Краснодаре 9 ноября произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Росгвардии

По предварительным данным, авария произошла в 11:35. Автомобиль Audi двигался по улице Северной в сторону Рашпилевской и столкнулся с патрульной машиной Росгвардии, которая следовала по Красной в сторону Головатого.