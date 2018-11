В центре Краснодара легковушка столкнулась с патрульной машиной Росгвардии

View this post on Instagram

Патрулька VS Инвалид! - Сегодня, 9.11 в около обеденное время на пересечении улиц: Северная/Красная инвалид, управляя легковым автомобилем протаранил «патрульку». - При каких обстоятельствах это произошло неизвестно, официальные каналы связи почему-то молчат.. . Видео от подписчика.