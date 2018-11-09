В Тихорецке чиновник незаконно распорядился сжечь 1,5 га камышей

В Тихорецке прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновника, котрый превысил свои должностные полномочия

Установлено, что начальник организационного отдела администрации Тихорецка распорядился выжечь сухой камыш на территории города. При этом мужчина нарушил Федеральный закон «О животном мире». В результате действий чиновника сгорело 1,5 га сухой и тростниковой растительности, пострадала среда обитания беспозвоночных животных. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.