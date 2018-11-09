В Ингушетии неизвестные открыли стрельбу в строительной фирме и ранили троих человек
В ингушском Магасе 8 ноября неизвестные ворвались в офис строительной фирмы и открыли стрельбу
В республиканскую клиническую больницу Ингушетии с огнестрельными ранениями обратились трое жителей Назрановского района 27, 31 и 36 лет. Им оказали первую помощь, после чего мужчины уехали из больницы до приезда сотрудников полиции. Однако вечером двое из них вернулись. Их госпитализировали.
Праоохранители установили, что мужчин ранили неизвестные, которые устроили стрельбу в строительной фирме. Сейчас устанавливают личности неизвестных. Они объявлены в розыск, сообщила пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.
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