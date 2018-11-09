Муфтият Адыгеи и Кубани выступает за создание единых правил похорон по мусульманским традициям

Духовное управление мусульман Республики Адыгеи и Краснодарского края планирует выпустить брошюру с рекомендациями по проведению похоронных обрядов

Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов пояснил порталу Юга.ру, что работа над брошюрой связана с переходом мусульманской общественности на единообразие в ритуальной обрядности.

«Причиной этому стали различные трактовки некоторых эфенди и жителей правил проведения похоронного обряда, а также обустройства мест захоронения. В большинстве случаев они противоречат Исламу, и чтобы выполнить такие правила, жителям зачастую нужно брать большие кредиты. Поэтому для тех, кто исповедует Ислам, мы рекомендуем похоронный обряд проводить по единым правилам, определенных Кораном и Сунной», — рассказал Карданов.

По его словам, в брошюре будет информация о том, как правильно проводить поминовение усопшего, в том числе на годовщину и сороковой день, рекомендации по раздаче милостыни. Брошюра расскажет об установлении памятников, обустройстве мест захоронения, к которомы рекомендуется подходить без излишеств. Также предполагается, что после того, как свод единых правил вступит в силу, памятники унифицируют в соответствии со стандартами.