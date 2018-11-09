Власти Краснодара пообещали до конца года достроить проблемные дома 11 тыс. дольщиков

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 ноября сообщил, что к концу года в городе планируют сдать шесть долгостроев

Об этом глава Краснодара рассказал на коллегии управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе. Мероприятие провел заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

«Всего по итогам этого года восстановим права 11 тыс. дольщиков», — сказал мэр.

Первышов отметил, что с ноября прошлого года в эксплуатацию вели 57 проблемных многоквартирных домов. Среди домов, которые планируют достроить в этом году, многоэтажки на улице Агрономической, 2/5 и Дальней, 8, литеры 5 и 6 на Кирилла Россинского, литеры 1, 2, 3 на Степной, 1/1, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Евгений Первышов Жилье Краснодар Недвижимость Обманутые дольщики Строительство
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