Власти Краснодара пообещали до конца года достроить проблемные дома 11 тыс. дольщиков

Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 ноября сообщил, что к концу года в городе планируют сдать шесть долгостроев

Об этом глава Краснодара рассказал на коллегии управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе. Мероприятие провел заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

«Всего по итогам этого года восстановим права 11 тыс. дольщиков», — сказал мэр.

Первышов отметил, что с ноября прошлого года в эксплуатацию вели 57 проблемных многоквартирных домов. Среди домов, которые планируют достроить в этом году, многоэтажки на улице Агрономической, 2/5 и Дальней, 8, литеры 5 и 6 на Кирилла Россинского, литеры 1, 2, 3 на Степной, 1/1, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.