Донской минздрав сообщил силовикам о нарушениях в перинатальном центре

Ростовская область

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Минздрав Ростовской области выявил нарушения в деятельности областного перинатального центра и передал материалы в правоохранительные органы

«По итогам проведенного ведомственного контроля в сфере закупок с привлечением внешних экспертов в подведомственном министерству ГБУ Ростовской области "Перинатальный центр", выявлены грубые нарушения законодательства, которые привели к неэффективному использованию финансовых ресурсов учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после выявления нарушений были расторгнуты три заключенных учреждением контракта на 2019 год на сумму более 44 млн рублей. Они касались закупки реагентов для скрининга.

Материалы о выявленных нарушениях направили в соответствующие органы.

Как сообщали Юга.ру, в октябре из-за других нарушений уволили главного врача перинатального центра. Тогда там нашли сломанную технику, нарушения в ее эксплуатации, в частности, в 44 инкубаторах для новорожденных не проводили чистки и замены воздушных фильтров. Также выявили нарушения условий и сроков хранения лекарств и другие нарушения.

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