В Тимашевске музей семьи Степановых отпраздновал 48-летие

В Тимашевске 8 ноября исполнилось 48 лет со дня основания музея семьи Степановых

Это музей, в котором рассказано об истории местной жительницы и ее девяти сыновьях, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Комплекс включает музей семьи Степановых в Тимашевске, подворье на хуторе Ольховском, сквер имени 40-летия Победы, в котором установлен монумент «Мать», мемориал в станице Днепровской, где похоронена Епистиния Степанова. Образ солдатской матери запечатлен и на гербе Тимашевского района.

Музей открыли в 1970 году. Первые пять лет он работал на общественных началах. В 1975 году он вошел состав Краснодарского историко-краеведческого музея, а через два года получил статус государственного.

В музее проводят выставки, экскурсии, тематические вечера, встречи, семейные праздники, фестивали. По данным музейных сотрудников, в год его посещают до 80 тыс. человек со всей Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.