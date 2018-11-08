В Тимашевске музей семьи Степановых отпраздновал 48-летие

Краснодарский край

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В Тимашевске 8 ноября исполнилось 48 лет со дня основания музея семьи Степановых

Это музей, в котором рассказано об истории местной жительницы и ее девяти сыновьях, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Комплекс включает музей семьи Степановых в Тимашевске, подворье на хуторе Ольховском, сквер имени 40-летия Победы, в котором установлен монумент «Мать», мемориал в станице Днепровской, где похоронена Епистиния Степанова. Образ солдатской матери запечатлен и на гербе Тимашевского района.

Музей открыли в 1970 году. Первые пять лет он работал на общественных началах. В 1975 году он вошел состав Краснодарского историко-краеведческого музея, а через два года получил статус государственного.

В музее проводят выставки, экскурсии, тематические вечера, встречи, семейные праздники, фестивали. По данным музейных сотрудников, в год его посещают до 80 тыс. человек со всей Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.

© Фото пресс-службы администрации Тимашевского района
© Фото пресс-службы администрации Тимашевского района
© Фото пресс-службы администрации Тимашевского района
© Фото пресс-службы администрации Тимашевского района

Епистиния Степанова родилась в 1874 году на Украине, но затем ее семья переехала на Кубань. Вместе с мужем она жила на хуторе 1-го Мая (сейчас хутор Ольховский) Тимашевского района. У них было девять сыновей и одна дочь. Один сын погиб в Гражданскую войну, восемь — в Великую Отечественную. Еще один сын вернулся с войны инвалидом.

Свои последние годы Степанова жила у дочери в Ростове-на-Дону. Она умерла в 1969 году и ее похоронили станице Днепровской Тимашевского района.

Епистиния Степанова — кавалер орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени.

История Музеи Тимашевский район
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