В Крыму водитель машины уснул за рулем и врезался в забор. Пострадали шестеро детей
В Сакском районе Крыма 8 ноября произошло ДТП, в котором пострадали шестеро несовершеннолетних
Авария произошла около села Низинное. Автомобиль Renault ехал по трассе в сторону Севастополя. В нем находилась семья из восьми человек, в том числе шестеро детей. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор.
В ДТП пострадали шестеро детей. Они получили травмы различной степени тяжести. Двоих доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
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