В Краснодаре бывший судья за три года прогулял 55 рабочих дней и оказался под следствием

В Краснодаре против бывшего мирового судьи возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года бывший мировой судья Западного округа Краснодара вносил в табели учета его рабочего времени сведения об отработанных днях, удостоверяющих его нахождение на работе. При этом мужчина работал не во все дни, иногда уезжая из страны. Всего за три года судья отсутствовал на работе 55 дней. За это время мужчина получил более 200 тыс. рублей.

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В январе 2018 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи. В марте коллегия согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении мужчины.

Против судьи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Проводятся следственные действия. Делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю.