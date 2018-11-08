В Ростове на капитана морского порта завели дело за взятку в 1 млн рублей

В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении капитана Администрации морских портов Азовского моря

По данным следствия, в мае в одном из кафе Ростова 59-летний капитан морского порта получил 1 млн рублей взятки. За эти деньги он должен был разрешать судам выходить из места отстоя в Александровском ковше акватории городского порта. Также он собирался покровительствовать владельцу судов.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере). Сейчас оно направлено прокурору для последующей передачи в суд, сообщила 7 ноября пресс-служба Южного СУТ СК РФ.