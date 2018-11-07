В Краснодаре запускают детский тематический трамвай «Читайкин»

С 8 ноября в Краснодаре на линию выйдет тематический трамвай «Читайкин», который призван повысить интерес детей к чтению

Трамвай запускают в рамках совместного социального проекта Централизованной библиотечной системы Краснодара и КТТУ «Читающий трамвай». Он призван повысить интерес юных горожан к чтению и привлечь детей и их родителей в библиотеки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Читайкин» отправится с территории Восточного трамвайного депо в 13:30, он будет курсировать по маршруту № 4 Индустриальная — Тюляева. В честь торжественного запуска у депо пройдет праздник с участием ростовых кукол и литературных персонажей. Библиотекари проведут для детей-пассажиров конкурсы и викторины с призами.

Трамвай будет отличаться как внешним оформлением, так и внутренним содержанием: в салонах будут демонстрировать социальные ролики о библиотеках и чтении, литературных новинках, видео-уроки по русскому языку. Также там будут расклеены плакаты и памятки о современных услугах краснодарских библиотек.