В станице Старокорсунской загорелся склад площадью 1 тыс. кв. метров

В станице Старокорсунской спасатели выехали к месту пожара на складе

Сообщение о возгорании складского помещения поступило спасателям в 13:01. К тушению привлекли 20 сотрудников МЧС России и пять машин. Площадь пожара составила 1 тыс. 850 кв. метров.

Пожар локализовали в 14:25, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.