В станице Старокорсунской загорелся склад площадью 1 тыс. кв. метров
Краснодарский край Валерия Дульская
В станице Старокорсунской спасатели выехали к месту пожара на складе
Сообщение о возгорании складского помещения поступило спасателям в 13:01. К тушению привлекли 20 сотрудников МЧС России и пять машин. Площадь пожара составила 1 тыс. 850 кв. метров.
Пожар локализовали в 14:25, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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