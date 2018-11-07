В станице Старокорсунской загорелся склад площадью 1 тыс. кв. метров

Краснодарский край

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В станице Старокорсунской спасатели выехали к месту пожара на складе

Сообщение о возгорании складского помещения поступило спасателям в 13:01. К тушению привлекли 20 сотрудников МЧС России и пять машин. Площадь пожара составила 1 тыс. 850 кв. метров.

Пожар локализовали в 14:25, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

© Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
МЧС Пожары
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