В Симферополе полицейские избили трех человек

В Симферополе полицейских подозревают в превышении должностных полномочий

Установлено, что сотрудники городского отдельного батальона ППСП УМВД России избили троих человек. В результате этого пострадавшие получили травмы.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). Расследование дела продолжается, сообщила 7 ноября пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.