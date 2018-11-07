В Симферополе полицейские избили трех человек
Крым Наталья Евсикова
В Симферополе полицейских подозревают в превышении должностных полномочий
Установлено, что сотрудники городского отдельного батальона ППСП УМВД России избили троих человек. В результате этого пострадавшие получили травмы.
Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). Расследование дела продолжается, сообщила 7 ноября пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.
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