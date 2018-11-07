В Дагестане осудили мужчину, который убил знакомого после отказа инсценировать его похищение

В Дагестане мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы за похищение и убийство своего знакомого

Суд установил, что ночью с 7 на 8 января в селе Ахты местный житель решил прокатиться со своим знакомым Байрамом Омаровым. Мужчина вывез друга из села и предложил инсценировать его похищение, чтобы получить 1,5 млн от родителей Омарова. Молодой человек отказался, однако злоумышленник удерживал его в машине до утра.

Когда мужчина убедился, что его знакомый не согласится, он вывез его недалеко от села Джаба. Там злоумышленник несколько раз выстрелил в молодого человека и много раз ударил ножом в жизненно-важные органы.

После этого мужчина отправлял родителям погибшего СМС-сообщения с требованием передать ему 1,5 млн рублей за освобождение их сына.

Преступление выявили и раскрыли при содействии сотрудников УУР МВД республики и отдела в городе Дербент УФСБ России по Республике Дагестан, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Мужчину обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека из корыстных побуждений) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление). Его приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Также суд постановил компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей и процессуальные издержки в сумме 230 тыс. рублей.