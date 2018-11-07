В Краснодаре из-за аварии отключили 47 электроподстанций в районе улицы Российской

Краснодарский край

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Энергетики ведут восстановительные работы на подстанции «Северо-Восточная» в Краснодаре, где утром 7 ноября случилась авария

В 9:00 на подстанции в северо-восточной части города произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого обесточенными оказались 47 электроподстанций меньшей мощности, которые снабжают дома на улицах Уссурийской, Российской и других, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Две бригады специалистов «Краснодарэлектросети» занимаются ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

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