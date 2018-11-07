В Кабардино-Балкарии двое парней до смерти избили мужчину, который сделал им замечание

В Нарткале Кабардино-Балкарии двоих парней заподозрили в убийстве прохожего, сделавшего им замечание за пьянство

По версии следствия, 3 ноября двое 22-летних молодых людей выпивали возле многоэтажного дома на улице Тарчокова. Проходивший мимо 37-летний местный житель сделал им замечание. После этого парни набросились на мужчину и много раз ударили руками и ногами по голове и туловищу, отчего тот скончался на месте.

Молодые люди признались в убийстве, их заключили под стражу. Парней обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.