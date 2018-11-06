Жители пострадавших от наводнения в Туапсинском районе домов смогут вернуться в них к концу года

Глава Туапсинского района Кубани Анатолий Русин заявил, что местные жители, чьи дома получили повреждения во время наводнения, смогут вернуться в свое жилье из ПВР к концу года

По его словам, многие дома требуют значительного ремонта, и жители их пока останутся в пунктах временного размещения (ПВР).

«Часть людей еще остается в ПВР. Те, чьи дома признаны аварийными, будут жить в ПВР столько, сколько потребуется — уже признаны аварийными 74 дома. Те, чьим домам требуется ремонт, пока делают ремонт — деньги уже получили. До конца года они в свои дома точно вернутся», — цитирует Русина ТАСС.

Он добавил, что работы по расчистке улиц и домов в районе уже завершили.