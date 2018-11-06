Жители пострадавших от наводнения в Туапсинском районе домов смогут вернуться в них к концу года
Глава Туапсинского района Кубани Анатолий Русин заявил, что местные жители, чьи дома получили повреждения во время наводнения, смогут вернуться в свое жилье из ПВР к концу года
По его словам, многие дома требуют значительного ремонта, и жители их пока останутся в пунктах временного размещения (ПВР).
«Часть людей еще остается в ПВР. Те, чьи дома признаны аварийными, будут жить в ПВР столько, сколько потребуется — уже признаны аварийными 74 дома. Те, чьим домам требуется ремонт, пока делают ремонт — деньги уже получили. До конца года они в свои дома точно вернутся», — цитирует Русина ТАСС.
Он добавил, что работы по расчистке улиц и домов в районе уже завершили.
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По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю на 3 октября, в четырех пунктах временного размещения в Туапсинском районе проживает 110 человек, в том числе 35 детей.
Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. В результате стихии погибли шесть человек. В крае действует режим ЧС.
Всего пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов в 29 населенных пунктах, в них живут более 7 тыс. человек. Непригодными для проживания, по предварительным оценкам, признали более 240 домов. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отмечал, что чаще всего гражданам, которые потеряли жилье во время стихии, выдают жилищные сертификаты.
Глава региона Вениамин Кондратьев поручил жителям, полностью утратившим единственное жилье, предоставить временное. Также при необходимости жилье предоставят до окончания ремонта и тем, чьи дома частично пострадали. Компенсации после подтоплений получили более 5,3 тыс. жителей Кубани.
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