На Кубани предоставят временное жилье тем, кто потерял дома из-за ЧС

Жителям Краснодарского края, чьи дома признаны аварийными в результате ЧС, предоставят временное жилье

Глава региона поручил жителям, полностью утратившим единственное жилье, предоставить временное. Также при необходимости жилье предоставят до окончания ремонта и тем, чьи дома частично пострадали. Эту работу будет курировать вице-губернатор Василий Швец, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. В результате стихии погибли шесть человек. В крае действует режим ЧС.

Всего пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов в 29 населенных пунктах, в них живут более 6,5 тыс. человек. Непригодными для проживания, по предварительным оценкам, признали более 240 домов. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отмечал, что чаще всего гражданам, которые потеряли жилье во время стихии, выдают жилищные сертификаты.