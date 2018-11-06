Краснодарский застройщик АСК решил ввести традицию ежеквартальных субботников

Группа компаний АСК начала традицию проведения ежеквартальных субботников в жилых комплексах, введенных в эксплуатацию

Первая такая акция состоялась на территории жилого квартала «Премьера» в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Участие в субботнике приняли 200 человек, в их числе были и сотрудники компании, и местные жители. Они привели в порядок дворовые площадки и высадили около 30 деревьев и кустарников.

Первый заместитель генерального директора АСК Алексей Яровой отметил, что такие акции компания планирует проводить регулярно.

«Нам важно, что происходит с домами после окончания строительства и передачи их в руки управляющей компании. Нашей главной целью является не только строительство домов, но и обеспечение максимально комфортных условий для проживания. Теперь ежеквартальное проведение подобных субботников станет хорошей традицией в АСК», — сказал Яровой.

Группа компаний АСК строит ЖК «Премьера» в микрорайоне Гидростроителей. Сейчас введены в эксплуатацию три из семи 19-этажных домов. Еще один дом планируют ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, рассказали в пресс-службе компании АСК.

На территории «Премьеры» находятся прогулочные зоны, спортивные площадки, скейт-парк, супермаркет, автостоянка и другие объекты инфраструктуры.