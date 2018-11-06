На Кубани несколько населенных пунктов остались без воды

В Темрюкском районе 6 ноября в шести населенных пунктах временно остановили подачу воды

Из-за повреждения магистральных водопроводов с 8:00 в поселках Красноармейском, Ильиче, Приазовском, Батарейке, Стрелке, а также в хуторе Белом прекратили подачу воды.