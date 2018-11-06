В Сочи водитель легковушки сбил идущих по дороге ребенка и взрослого

В Сочи 5 ноября произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода

Это произошло в 20:40 на улице Мичурина в районе дома 12А. По предварительным данным, 25-летний и 9-летний пешеходы шли от улицы Совхозной в сторону Пробковой по проезжей части. В это время их сбил 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, который ехал во встречном направлении, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате столкновения пешеходы пострадали. Их госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку.