В Сочи водитель легковушки сбил идущих по дороге ребенка и взрослого
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Сочи 5 ноября произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода
Это произошло в 20:40 на улице Мичурина в районе дома 12А. По предварительным данным, 25-летний и 9-летний пешеходы шли от улицы Совхозной в сторону Пробковой по проезжей части. В это время их сбил 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, который ехал во встречном направлении, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В результате столкновения пешеходы пострадали. Их госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку.
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