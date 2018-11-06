В Грозном 10 человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой

В Заводском районе Грозного 5 ноября произошла авария с участием трех автомобилей

На улице Сайханова столкнулись пассажирская «Газель», Lada Largus и Ford Mondeo.

По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе двое подростков 15 и 17 лет. Они получили травмы средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, пострадали водители маршрутки и Lada Largus, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УГИБДД МВД России по Чечне.